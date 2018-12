Shang-Jin Wei 13 de dezembro de 2018 às 14:00

Uma solução recíproca para a disputa comercial EUA-China Para que o comércio global seja realmente justo, as economias avançadas - e, em particular, os EUA - também precisam de fazer algumas mudanças. Na verdade, as barreiras desses países aos bens e investimentos chineses não são tão baixas como se diz.