Hans-Werner Sinn 11 de agosto de 2019 às 14:00

A contenção do BCE chega ao fim

Ao procurar justificar a nova fase de política monetária expansionista do BCE, Draghi referiu-se várias vezes à rápida deterioração do setor industrial europeu. O ainda presidente do BCE quer uma política monetária que ajude a uma política orçamental mais expansiva, necessária para revitalizar a economia europeia.