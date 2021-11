A sensata escolha de Biden para a Fed

Não há opções fáceis para a Fed neste momento, e isso também seria certo se fosse Brainard, e não Powell, a ficar com as rédeas do banco central. Por isso, no fim de contas, há que saudar Biden por compreender que, independentemente da pressão política exercida sobre a sua Administração para controlar a Reserva Federal, foi preferível afirmar a independência do banco central – e a sua.