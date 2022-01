Porque está o FMI a tentar ser uma agência de ajuda?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quem irá resolver o problema do inevitável caos financeiro nos mercados emergentes se a inflação persistente obrigar a Reserva Federal norte-americana a começar a subir os juros diretores de forma significativa? O Fundo Monetário Internacional (FMI), normalmente encarregado de retirar os países da beira do precipício, parece desiludido com essa tarefa. Em vez de abraçar o seu papel tradicional de dar um empurrão aos paí

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...