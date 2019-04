Nouriel Roubini © Project Syndicate www.project-syndicate.org 30 de abril de 2019 às 14:00

Mercados bipolares na “Nova Mediocridade” Ainda que esta lua-de-mel dos investidores com os mercados acionistas possa prolongar-se até ao fim do ano, esta vai continuar a ser uma relação inconstante e volátil. Várias deceções poderão desencadear outro movimento de fuga ao risco e, possivelmente, uma correção acentuada do mercado. A questão não é se isso acontecerá, mas quando.