Revisitando os cisnes brancos de 2020

As cotações dos mercados não costumam refletir muito bem os riscos políticos e geopolíticos - muito menos ambientais - ? porque a sua probabilidade é difícil de avaliar. Mas, dados os desenvolvimentos dos últimos meses, não devemos surpreender-nos se emergirem um ou mais cisnes brancos para abalar a economia global mais uma vez antes do final do ano.