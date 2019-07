André Veríssimo averissimo@negocios.pt 09 de julho de 2019 às 23:00

A Alemanha treme

O maior banco alemão atirou este fim de semana a toalha ao chão. A ilusão de se tornar o Goldman Sachs da banca de investimento europeia foi formalmente enterrada com o anúncio do terceiro plano de reestruturação. Com o fim do sonho é mais um pedaço da supremacia alemã que cai. A crise do Deutsche Bank é também a crise da Deutschland.