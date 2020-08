André Veríssimo averissimo@negocios.pt 06 de Agosto de 2020 às 23:00

A angústia perante a pipa de massa

O desafio é, agora, ainda maior. Com o plano de recuperação e o próximo quadro financeiro plurianual da UE, Portugal terá 6,4 mil milhões por ano em fundos europeus para aplicar na próxima década, cerca do dobro do que tinha anualmente para executar. Se antes já corria mal, agora que há muito mais dinheiro para gerir, há uma angústia existencial.