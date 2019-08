André Veríssimo averissimo@negocios.pt 05 de agosto de 2019 às 23:00

A grande guerra desta década

A luta de galos entre Donald Trump e Xi Jinping escalou para um novo patamar de consequências difíceis de prever. A desvalorização histórica do yuan é ao mesmo tempo uma defesa e um poderoso ataque. Os efeitos colaterais do conflito comercial, a grande guerra desta década, vão sentir-se ainda com mais força.