A guerra em que todos perdem

Senhor Trump : menos Golf e mais leitura

Há 1 hora

Não seria mau que o Senhor Trump retirasse tempo aos seus jogos de Golf

e dedicasse algum tempo a leituras de livros de História

tomando conhecimento das teorias muito difundidas

a partir dos anos 30 do século passado de que:

Primeiro começa-se por guerras cambiais;

Depois vêm as guerras comerciais;

Termina-se com guerras reais.