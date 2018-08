André Veríssimo averissimo@negocios.pt 30 de agosto de 2018 às 23:00

A justa causa da Madeira A Região Autónoma da Madeira está em guerra aberta com as Finanças por causa do juro que o Governo lhe cobra pela ajuda financeira que recebeu do Estado. Pelos elementos que se conhecem, com justa causa. Tal como a República, também a Região Autónoma da Madeira teve de pedir um plano de assistência financeira, neste caso junto do Estado português.