André Veríssimo averissimo@negocios.pt 29 de abril de 2020 às 23:00

A negação da ciência

A negação da ciência é uma das características do populismo do nosso tempo. A pandemia fê-la ressurgir com força redobrada. É também a expressão maior de um declínio civilizacional, de trevas que crescem em sítios que outrora foram de luz.