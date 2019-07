André Veríssimo averissimo@negocios.pt 31 de julho de 2019 às 23:00

A teoria da relatividade legal

O argumento de Augusto Santos Silva para defender o Governo no caso do filho do secretário de Estado da Proteção Civil que tem negócios com entidades públicas é de que "a interpretação literal fechada da lei de 1995 conduziria ao absurdo".