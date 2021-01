Acelerar a vacina

A fatura do Natal chegou, colocando os números da pandemia numa fasquia inédita e agravando o seu impacto na saúde pública. Se havia altura em que baixar a guarda representava um enorme risco, era justamente aquela, como vários especialistas alertaram. Cá, e em muitos outros países, os governos não quiseram carregar o custo político de uma consoada confinada. Agora há que arcar com as consequências.





