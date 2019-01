André Veríssimo averissimo@negocios.pt 08 de janeiro de 2019 às 23:00

Cursos para todos O tema das propinas do ensino superior deu a Rui Rio uma oportunidade para marcar uma clivagem com o Governo. O ministro do ensino superior manifestou esta semana o desejo de um dia as abolir, o líder do PSD respondeu com o princípio do utilizador-pagador.