André Veríssimo averissimo@negocios.pt 19 de dezembro de 2018 às 23:00

De volta ao "um vírgula qualquer coisa" Todos gostaríamos que a seguir ao maior crescimento económico do século viesse um novo recorde e outro depois dele. As várias previsões económicas, a que se juntaram esta semana as do Banco de Portugal, colocam-nos de volta ao "um vírgula qualquer coisa".