Excessos e exceções

Numa crise com a dimensão da atual, o combate e o resgate cabe ao Estado. Mais ninguém dispõe dos recursos para o fazer. E assim será até a pandemia passar – porque vai passar – e a economia voltar a aguentar-se de pé. Coisa diferente é isso legitimar que o Estado cresça desmesuradamente, comprometendo no futuro aquilo que procura sustentar no presente: a recuperação e o crescimento da economia.