André Veríssimo averissimo@negocios.pt 29 de outubro de 2019 às 23:00

Nos ombros de Siza Vieira

A escolha de Pedro Siza Vieira para número dois do Governo está a alimentar uma grande expectativa entre os empresários e dirigentes associativos. Talvez demasiada. Aquilo que o seu peso hierárquico no Executivo parece representar não cola com a falta de medidas concretas no Programa do Governo para as empresas.