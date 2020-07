André Veríssimo averissimo@negocios.pt 27 de Julho de 2020 às 23:00

O bloco central casuístico

A estabilidade política em Portugal está refém do entendimento do PS com o BE e o PCP. António Costa usou o debate do Estado da Nação para apelar a um novo acordo com os agora mais distantes parceiros da esquerda, que não parecem muito entusiasmados com o desafio, suspeitando que poderão vir por aí medidas impopulares como, por exemplo, o Estado ser chamado a ajudar a banca.