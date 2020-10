O bom, o certo e o possível

A economia vai recuperar 5,4% em 2021, assim espera o Governo, mas a atividade económica continuará muito longe do pré-pandemia, mantendo muitas famílias com a corda na garganta. O Orçamento do Estado para 2021 é, por isso, um penso social, tecido a subsídios, à dimensão do nosso pequeno bolso, suplementado com dinheiro europeu.





