André Veríssimo averissimo@negocios.pt 03 de maio de 2018 às 23:00

O mau exemplo do Estado RGPD. A sigla do Regulamento Geral de Protecção de Dados é, por estes dias, a grande dor de cabeça nas empresas. Excepto para consultoras e tecnológicas que desenvolvem software, para quem tem sido uma mina. A boa notícia para as PME, mas pior para os cidadãos, é que, como de costume, o Governo está atrasado na legislação.