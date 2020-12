André Veríssimo averissimo@negocios.pt 22 de Dezembro de 2020 às 23:04

O passismo sebastiânico

Passada a embriaguez do acordo com o Chega, em que alguns viram um regresso ao governo no virar da esquina, a sobriedade impõe uma questão fatal: se o PSD não conseguiu até agora capitalizar o impacto de uma crise de saúde gravíssima e de uma recessão de profundidade inédita, como o vai conseguir daqui para a frente?