André Veríssimo averissimo@negocios.pt 13 de fevereiro de 2020 às 23:00

O regresso do défice

Em 2019, pelo segundo ano consecutivo, as exportações de bens cresceram menos (3,6%) do que as importações (6,6%). O que já foi um excedente é agora um défice que engordou 16% no ano passado para o equivalente a 9,7% do PIB.