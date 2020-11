André Veríssimo averissimo@negocios.pt 25 de Novembro de 2020 às 23:00

O saldo político do Orçamento

A inversão abrupta da tendência de crescimento que se vinha a verificar sugere que o eleitorado que admite votar no Bloco não se reviu no desprezo com que o partido recebeu o esforço do Governo para ir ao encontro das suas exigências, acrescentando sempre novas à medida que as anteriores eram satisfeitas. Sugere também que o momento escolhido para tirar o corpo fora, com o país numa agudíssima crise, foi mal recebido.