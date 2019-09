André Veríssimo averissimo@negocios.pt 08 de setembro de 2019 às 23:00

Programas de contas incertas

O tema das contas certas animou o debate entre António Costa e Catarina Martins na RTP. A líder do Bloco acusou o PS de esconder o impacto orçamental das suas promessas eleitorais e o secretário-geral dos socialistas fez contas para o programa do Bloco: uns incomportáveis 30.000 milhões de euros ou 15% do PIB.