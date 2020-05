André Veríssimo averissimo@negocios.pt 19 de maio de 2020 às 23:00

Quem vai querer o capital do Estado?

As empresas portuguesas fizeram um percurso assinalável de desalavancagem desde a crise anterior, com o endividamento a descer de 170% para pouco mais de 120% do PIB. Também a autonomia financeira (o peso dos capitais próprios no total do ativo) melhorou de 31% para 38%. Nos próximos meses, estes indicadores vão-se deteriorar fortemente. O que significa que será necessário empreender novo esforço para robustecer capitais próprios e desalavancar.