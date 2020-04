André Veríssimo averissimo@negocios.pt 06 de abril de 2020 às 23:00

Rumo à normalidade possível

Ninguém quer cantar vitória antes do tempo. É prudente, até porque baixar a guarda pode deitar todo o esforço a perder. No sábado a ministra da Saúde dizia que “não temos ainda uma luz concreta ao fundo do túnel”. Mas os últimos dados são animadores e essa luz é já visível em Itália, em Espanha, na Áustria ou na Noruega. O que significa que se torna premente discutir e planear o regresso à normalidade possível.