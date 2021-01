Sai um autocrata, entra um democrata

É o fim de um dos maiores embustes políticos de sempre. Trump chegou ao poder triunfante com o MAGA (Make America Great Again), sai da Casa Branca com um MADA (Made America Decadent Again).





Garantiu que ia “drenar o pântano” em Washington, mas só o tornou maior e mais fétido, juntando-lhe nepotismo e novas doses de clientelismo, autoritarismo e abuso de poder.