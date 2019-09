André Veríssimo averissimo@negocios.pt 26 de setembro de 2019 às 23:00

Um caso de regime

A acusação do caso Tancos cai como uma bomba nas aspirações socialistas à maioria absoluta, numa altura em que o partido aparece em perda nalgumas sondagens. As suspeitas sobre a conduta do antigo ministro da Defesa vêm reforçar os receios preexistentes sobre as inclinações para o abuso de poder e comportamentos à margem da ética. Mesmo que seja de apenas parte do Governo, o todo paga pela parte.