André Veríssimo averissimo@negocios.pt 05 de Outubro de 2020 às 23:00

Uma dádiva de Trump

Mais do que uma metáfora da sua incapacidade política, a infeção do Presidente dos EUA - de que se espera recupere rapidamente - é um símbolo da própria vulnerabilidade e decadência dos EUA. No lugar do poderoso e imbatível Capitão América está um tipo irresponsável que o mundo não respeita, ridiculariza e desdenha. E isso cola-se à imagem da própria nação.