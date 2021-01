Voto de protesto

Qualquer eleição passa mensagens e tem leituras, mesmo uma com um vencedor anunciado. Serve sempre para mostrar cartões verdes, amarelos ou vermelhos. No caso da que tem lugar no domingo, pode ter ainda outra utilidade: afirmar essa liberdade fundamental do voto, numa altura em que as restantes liberdades estão tão cerceadas.





