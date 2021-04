Para bom entendedor...

A pandemia obrigou a mais Estado, numa primeira fase a nível sanitário, e posteriormente no plano económico. Tanto Biden como os líderes europeus, independentemente da sua família política, convergiram na necessidade de dar protagonismo aos respetivos governos por forma a garantirem a sobrevivência da economia, e, por esta via, a proteção do maior volume possível de emprego.