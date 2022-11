A bolha 2.0

A Amazon planeia despedir 10 mil pessoas, revelou esta segunda-feira o The New York Times. Antes desta tecnológica, já outras tinham anunciado movimentos idênticos. A Meta, dona do Facebook, vai prescindir de 11 mil trabalhadores e Elon Musk, assim que assumiu o controlo do Twitter, avisou logo que planeava dispensar metade dos 7.500 funcionários.





...