A capitulação da TAP

Anunciar o número de voos cancelados é dar uma enorme vantagem à concorrência, fazendo com que eventuais clientes, na altura de escolher uma companhia, retirem a TAP das suas opções. Não apenas nesta época festiva, marcada por uma grande procura, mas também num futuro próximo. A via escolhida pela TAP foi um tiro no pé.