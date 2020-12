A China e o seu vilão

O próprio aparelho político que fez de Ma uma “pop star” do capitalismo de Estado, apresentando-o como a prova de que um regime de partido único não é incompatível com o sucesso individual, é agora quem o tira do pedestal, transformando-o na figura que os chineses passaram a gostar de odiar, chamando-lhe “capitalista maligno” e “vilão”.