A guerra sem armas

A Cimeira para a Democracia, um evento virtual promovido por Joe Biden, foi muito mais do que uma mera ação diplomática. Com esta cimeira, os Estados Unidos voltaram a colocar-se como atores à escala global. Esta cimeira foi um passo de gigante no palco da guerra fria, no qual se movimentam os Estados Unidos, a Rússia, a China, a União Europeia e a própria NATO.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...