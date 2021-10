A ordem natural

Na entrevista que concedeu à TVI, Marcelo Rebelo de Sousa separou as águas e deu uma grande ajuda ao PSD. Ao remeter para o PS e os partidos à sua esquerda a responsabilidade pela aprovação do Orçamento do Estado para 2022, o Presidente da República aliviou os sociais-democratas de qualquer encargo nesta matéria, vincando o seu papel enquanto alternativa de Governo.





