Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 27 de novembro de 2019 às 23:00

A política como ela é

Demorou pouco tempo o encantamento de Joacine. A sua abstenção no voto apresentado pelo PCP de "condenação da nova agressão israelita a Gaza" foi a gota de água que provocou uma tempestade, tendo a direção do partido considerado um "contrassenso" esta opção. Além disso falhou a entrega, em tempo útil, do projeto de lei sobre a nacionalidade, uma das bandeiras programáticas do partido.