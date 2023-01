A riqueza das nações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Enquanto primeiro-ministro, António Guterres foi alvo de chacota por proclamar , no final da última década do século XX, a sua paixão pela educação, argumentando que um Portugal mais formado seria um país melhor. Guterres manteve a sua visão e tem-na repetido enquanto secretário-geral da ONU, como aconteceu em setembro do ano passado: “O financiamento da educação deve ser uma prioridade para os governos.

...