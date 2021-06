A síndrome da displicência

Mais do que fruto das variantes, este aumento do número de infetados resulta da adoção de comportamentos descuidados. Cansados das restrições impostas pela pandemia, muitos portugueses, sobretudo os mais novos, têm furado as regras ainda em vigor. A fatura já começou a chegar, na forma de infetados e de doentes internados.