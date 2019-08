Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 28 de agosto de 2019 às 23:00

A suspensão da democracia

Segundo Winston Churchill, o carismático primeiro-ministro britânico, "a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais". Boris Johnson, o atual chefe de governo britânico, acha que não. Ou melhor, considera que a democracia pode ser uma chatice quando colide com a sua estratégia, que por estes dias passa por conduzir a Reino Unido a um "hard" Brexit.