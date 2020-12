As aliadas de Ventura

Ana Gomes e Marisa Matias transformaram-se, inesperadamente, nas maiores aliadas de André Ventura. As duas candidatas presidenciais elegeram o líder do Chega como seu maior inimigo e o resultado está à vista em dois resultados do barómetro de dezembro da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...