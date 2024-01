BCP, China e Angola

Na segunda metade do ano passado a Fosun, maior acionista do BCP, vendeu 4,3% do capital do banco e esta semana alienou mais 5,6% com o propósito de melhorar a sua liquidez. Feitas as contas, a Fosun tem agora uma posição de 20% no banco liderado por Miguel Maya, praticamente idêntica à dos angolanos da Sonangol, que possuem 19,94% do capital.





