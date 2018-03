Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 25 de março de 2018 às 23:00

Campo Grande e o Montijo Nos anos 20, Portugal começou a pensar na construção de um aeroporto internacional. A primeira solução encontrada foram os terrenos do Jockey Club, no Campo Grande, que por essa altura eram uma espécie de arredores de Lisboa. Andou-se às voltas, como de costume, até surgir a hipótese da Portela de Sacavém, que foi sendo protelada porque os campos de aviação de Alverca e Sintra ainda satisfaziam as necessidades.