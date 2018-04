Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 03 de abril de 2018 às 23:00

Chover no molhado Veio a chuva e com ela o sossego. A seca ficou para trás, já só afecta 0,1% do território, e apenas três barragens têm as suas reservas abaixo dos 40%. Nos próximos dias deverá continuar a chover em Portugal, o que permitirá fortalecer as reservas de água e criar condições para um Verão relativamente tranquilo nesta frente.