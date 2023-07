Diplomacia aos soluços

A fraqueza concorrencial da UE face à China é a de fazer juízos de valor sobre os líderes e os governos dos países com os quais se relaciona. Ao contrário de Pequim, para quem a natureza de determinado regime é um assunto interno do respetivo país, Bruxelas condiciona a sua cooperação de acordo com a ficha política de cada Estado.