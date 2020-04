Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 23 de abril de 2020 às 23:00

E depois da emergência

Pressente-se uma ansiedade crescente pelo fim do estado de emergência. Percebe-se que os portugueses queiram recuperar a normalidade subtraída pela pandemia e desesperem por reaverem coisas simples que antes davam como adquiridas, como ir ao café do bairro, almoçar com amigos, cumprimentar, beijar ou aproveitar o sol que promete a chegada breve de um verão que será certamente diferente.