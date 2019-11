Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 04 de novembro de 2019 às 23:00

Fatal como o destino

No caso da aviação, a aquisição é o reforço de uma tendência de consolidação que já leva anos. Quanto à absorção de fintech por parte da chamada banca tradicional, trata-se de um processo que agora dá os primeiros passos e que, neste particular, é também uma forma de se posicionar antes da afirmação das big tech (entre as quais se contam a Amazone a Apple) na Europa.