Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 24 de Novembro de 2020 às 23:00

Idiossincrasia orçamental

O PCP, o BE e até o PAN preferem o mal menor à possibilidade de o PSD conquistar o poder de braço dado com o Chega, e os sociais-democratas, embora sedentos de poder, não irão querer entrar num barco governativo que irá enfrentar as águas revoltosas de uma recuperação económica pós-covid que deverá ser longa e dolorosa. O PSD, estrategicamente, prefere que o PS carregue esta cruz ao longo do próximo ano.