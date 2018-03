Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 07 de março de 2018 às 23:00

Isto anda tudo ligado “Uma coisa é dizer que ‘só insistindo num comércio justo e recíproco podemos criar um sistema que funciona não só para os Estados Unidos, mas para todas as nações’, como foi Trump dizer a Davos. Nem todos o fazem de forma justa e recíproca, como é o caso da China, por exemplo, no aço e alumínio. Outra coisa é impor medidas gerais e unilaterais de proteccionismo, como foi anunciado no final da semana passada”, escreveu ontem André Veríssimo neste espaço, a propósito da guerra comercial que o Presidente norte-americano promete abrir, começando pela aplicação de uma tarifa de 25% na importação de aço e de 10% no alumínio